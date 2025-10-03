3Ï¢Â³¡Ö·òÂÀ¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¥Á¡¼¥àÄÌ»»9500¹æ¡¡Ã»´ü·èÀï¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤ËÌ¾¾è¤ê¾å¤²
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Ã»´ü·èÀï¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ª¸¶ÎÍÌð¤¬8¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó1»à¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º´Æ£°ìËá¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë±Ë¤®¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1ËÜ¤¬¥Á¡¼¥àÄÌ»»9500ËÜÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¡£µð¿Í¡¢À¾Éð¤ËÂ³¤3µåÃÄÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÎLINE¤ò¸«¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¡¼¥¿¡ÊÌøÅÄÍª´ô¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¬¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡ÊµÏ¿¤Ë¡ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ë¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡9·î¤«¤éËÜ¿¦¤ÎÊá¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î³°Ìî¼ê¤Ë¤âºÆÄ©Àï¡£Êá¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁö¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î1¥«·î¤ÇÂÎ½Å¤â3¥¥í¤Û¤ÉÍî¤È¤·¡¢ÂÎ¤Ë¥¥ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤âº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£ÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤¿Áê¾è¸ú²Ì¤È¤·¤ÆÂÇ·â¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÉ¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡Ë¡¢³èÌö¤·¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Áª¼ê´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¡ÖAttaboy¡Ê¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¡Ë¡×¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à8500ËÜ¡¢9000ËÜ¤Ï¤È¤â¤Ëº£µÜ·òÂÀ¤¬Ã£À®¡£3²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ö·òÂÀ¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¡Ö¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë