4日にクラブ創設30周年の記念OB戦を行うJ1アビスパ福岡は3日、福岡市内のホテルで前夜祭を行い、多数のクラブOBとファン・サポーターが参加した。

前身の「藤枝ブルックス」オーナーで、静岡・藤枝市を拠点とするセキュリティー総合サービス会社「中央防犯」の富澤静雄会長（85）らも出席し、和やかな雰囲気でステージイベントや交流を楽しんだ。

前夜祭であいさつする「中央防犯」の富澤静雄会長

開始に先立ち、OBを代表して福岡ブルックス時代の1995年から引退までの10年間アビスパ一筋でプレーし、2008〜11年には監督を務めた篠田善之（54）さんがあいさつ。「福岡で過ごした時間は誇りに思うし、素晴らしい時間だったとあらためて感じています。アビスパがこの先、30年、40年、50年と大きなクラブになるために、アビスパが地域に根差して強く愛されるクラブになってほしい。そのためにはJリーグを制して、アジアに出て、世界に出る。そういった夢を持ちながらやってほしい」と話した。

締めには育成組織出身の鈴木惇さん（36）が登場。「これからの40年、50年に向けてすてきな1日になるよう、明日（4日）は皆で頑張りましょう」とOB戦での健闘を誓った。

OB戦の概要は以下の通り。

「TRUE NAVY， TRUE AVISPA. OBマッチ」（ベスト電器スタジアム）

【イベント開始】13時ごろ/キックオフ13時15分ごろ