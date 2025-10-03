¡Ö¤³¤ì¤ÇÀé²ì¤È¹ÃÈå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ±´ü¤È¸À¤¨¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¥¿¥¤¥È¥ë¤Û¤Ü³ÎÄê¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Ï½é
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬°éÀ®½Ð¿È½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈÌøÄ®Ã£¡£º£Æü¤Ç¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÒ¸¶¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨¤â3³ä4ÎÒ¤Ë¾å¤²¤¿¡£5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿2°ÌÌøÄ®¤È¤Îº¹¤â¹¤¬¤ê¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÌøÄ®¤Î6¹æ2¥é¥ó¤ÎÄ¾¸å¤Ëº´Æ£¤«¤éº¸Á°ÂÇ¡£¡Ö¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¸Þ²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆóÎÝÁ°¤Ë¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¡£¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³ëÆ£¡×¤âÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¤ï¤º¤«2ÂÇÀÊÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡Ö443ÂÇÀÊ¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê5Æü¤Î¡ËÀéÍÕ¡Ê¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3³ä¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£11Ç¯¤ËÀé²ì¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¡Ë¡¢¹ÃÈå¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÀé²ì¤È¹ÃÈå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ±´ü¤È¸À¤¨¤ë¡×¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë