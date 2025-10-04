吉本新喜劇の“悪役”が結婚を発表 太田芳伸「44歳のおやじゴリラを愛してくれる一般女性の方と」“2ショット”も披露
吉本新喜劇の太田芳伸（44）が3日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。
【写真】吉本新喜劇の“悪役”太田芳伸が結婚 夕暮れ2ショット
太田は「いつも応援してくださってる方々 私、太田芳伸は先日結婚いたしました」と報告し、「44歳のおやじゴリラを愛してくれる一般女性の方と出会いました」と、夕暮れの2ショットを披露。
「この方と共に第二の人生を歩んでいきます。そして、引き続き新喜劇を頑張っていきます！9割9分悪役ですが応援して下さるとうれしいです」と呼びかけた。
太田は1981年7月5日生まれ、大阪市出身。NSC大阪校23期生。2005金の卵ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ1個目を経て、吉本新喜劇に入団した。「吉本新喜劇総選挙」では2022年に19位、24年に20位。
【写真】吉本新喜劇の“悪役”太田芳伸が結婚 夕暮れ2ショット
太田は「いつも応援してくださってる方々 私、太田芳伸は先日結婚いたしました」と報告し、「44歳のおやじゴリラを愛してくれる一般女性の方と出会いました」と、夕暮れの2ショットを披露。
「この方と共に第二の人生を歩んでいきます。そして、引き続き新喜劇を頑張っていきます！9割9分悪役ですが応援して下さるとうれしいです」と呼びかけた。
太田は1981年7月5日生まれ、大阪市出身。NSC大阪校23期生。2005金の卵ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ1個目を経て、吉本新喜劇に入団した。「吉本新喜劇総選挙」では2022年に19位、24年に20位。