　4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万6170円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては400.50円高。出来高は8033枚となっている。

　TOPIX先物期近は3156ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 46170　　　　　+230　　　　8033
日経225mini 　　　　　　 46165　　　　　+225　　　124686
TOPIX先物 　　　　　　　　3156　　　　 +18.5　　　 11666
JPX日経400先物　　　　　 28405　　　　　+145　　　　 664
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 605
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース