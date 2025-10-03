Photo: mio

象印の機能を携え、それでいてスタイリッシュ。

「象印」と聞くと、何を思い浮かべますか？ 正直、おしゃれ家電というよりは安心感のある老舗メーカーなイメージだったのですが、そのイメージをアップデートしてくれたのが、象印の「STAN.シリーズ」。

佇まいからして、美しいんだよなぁ。

プロダクトデザイン事務所「TENT」とのコラボレーションシリーズ

Photo: mio 「電気ケトル」9,900円（税込）、「スチーム加湿器」33,000円（税込）※市場想定価格

象印のSTAN.シリーズのアイテムは、2019年2月の初登場から続く「IH炊飯ジャー」、「ホットプレート」、「電動ポット」の4アイテムに加え、その後「オーブントースター」（2022年9月）、「オーブンレンジ」（2024年9月）も登場。そしてこの秋、「スチーム式加湿器」と「電気ケトル」が新たに登場しました。

このSTAN.シリーズは、プロダクトデザイン事務所「TENT」がデザインとクリエイティブディレクションを手掛けたもの。TENTは突っ張り棒収納の「DRAW A LINE」も手掛けています。

そんな、ある種「あえて見せたい」なものを生み出しているTENTと、100年企業の信頼感が合わさったSTAN.。「使い終わったらしまっちゃう家電ではなく、使っていない時もキッチンに馴染むものを作りたい」というTENTのお二人の言葉や、家電自体のビジュアルにワクワクさせられたんです。

待望の加湿器がついに登場

Photo: mio

こちらは「スチーム式加湿器（EE-FA50）」。

STAN.ユーザーへのアンケートでも待望だったのが、STAN.シリーズの加湿器。私自身象印の加湿器のいちユーザーとしても、強いて言うならば気になるのはデザイン面。とにかく文字が多いんですよね…。

Photo: mio

でも、こちらはとにかくスッキリした操作パネル。物理ボタンはなく、電源のアイコンをタッチすると、操作キーが内側から透過するタッチパネルになっています。

「家電からできるだけ切り離していきたい」と紹介されたこの加湿器、正面から見ると本当にシルエットが綺麗…。格段に垢抜けています。

Photo: mio ボディのサンプル

それに、シンプルでいてのっぺりして見えないのは、このざらっとした質感が側面から正面にかけて細かくなっていくグラデーションのおかげなのだとか。

しっかり、標準、ひかえめの3段階で調整できるほか、タイマーもついているので就寝時の利用に相性抜群。湯沸かし音は、約25デシベル（例：この葉の触れ合う音20デシベル、ささやき音30デシベル）と、静音設計なので睡眠を妨げることなく過ごしやすい湿度にしてくれます。

Photo: mio 実際のデザインスケッチ

佇まいはシンプルながら、スチーム加湿器にあってほしい機能は十二分に備えているSTAN.の加湿器。機能性もデザイン性もバランスよくとりたいなら、数ある選択肢の中でも突出しているなと思いました。

電気ケトルも同時に登場

Photo: mio

あわせて登場した「電気ケトル（CK-PA08）」は、カップ1杯分（140ml）なら約60秒で沸かすパワフルな電気ケトル。

細口ケトルではありませんが、レバーで流量を「通常モード」と「ゆっくりカフェドリップモード」に切り替えることができ、たっぷり注ぐことも細くゆっくり注ぐこともできますよ。

Image: 象印マホービン株式会社

「（ケトルの）窓が持っている機能に対してあまりにも存在感が強い」と課題を感じていたというTENTのお二人の声から実現したのが、1箇所だけに施された控えめな水量目盛り。水を上から注ぐときの確認しやすさは確保しつつ、引きで見た時にはシンプルで、これなら生活感が出にくいのがさすがです。

Photo: mio

象印の機能と、TENTのデザインが見事に合わさったこのSTAN.シリーズ。お話を聞いていると、ものづくりへの考え方や意図にも共感できて、そんな道具を使う豊かさを感じました。

これだけ魅力が詰まっていながら、価格も比較的手頃なので、予算を抑えつつ同シリーズに統一したい時の選択肢としてかなり優勢かと。

Source: STAN