石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は４日投開票され、新総裁が午後に選出される。

読売新聞社の情勢調査では、小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）が先行し、林芳正官房長官（６４）が追う展開となっており、このうち２人の決選投票となる見込みだ。

総裁選には小林鷹之・元経済安保相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）も立候補しており、いずれも昨年９月の総裁選に出馬した５人の争いとなった。

情勢調査では、党員・党友票で小泉、高市両氏、国会議員票では小泉氏が優位に立ち、林氏も支持を広げている。ただ、２割弱の国会議員は態度を明らかにしておらず、どの候補が決選投票に勝ち残るかは流動的だ。

総裁選は、国会議員票２９５票と同数の党員・党友票の計５９０票で争われ、どの候補も過半数を獲得しなかった場合は決選投票が行われる。決選投票は議員票２９５票に加え、各都道府県で党員・党友票の得票が多い候補に１票ずつ４７票が割り振られ、計３４２票で競う。

国会議員の投票は４日午後１時から東京・永田町の党本部で始まり、党員・党友票と合わせた結果は同２時１０分頃、決選投票にもつれ込んだ場合は同３時２０分頃に結果が明らかになる見通しだ。その後、新総裁は同６時頃から記者会見に臨み、今後の党運営などについて説明する。

新総裁の任期は、石破氏の残り任期の２０２７年９月までとなる。