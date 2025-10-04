NiziU¡¦MAYA¡¢½é¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ12¡¦24È¯Çä¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡õ¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÍ½Äê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡NiziU¤ÎMAYA¤¬12·î24Æü¡¢½é¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£10·î4Æü¤è¤ê¡¢³Æ½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNiziU¡¦MAYA¡¢½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù
¡¡°ìÉ¤¤Î¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÄ³¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¤òÁª¤ó¤ÀMAYA¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯´ó¤êÅº¤¦¿ÍÊÁ¤¬¥Ú¡¼¥¸¤Î¶ù¡¹¤ËÂ©¤Å¤¯¡£MAYA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢4Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Âçºå¡¦·Ú°æÂô¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¡£MAYA¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢À©ºî²áÄø¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦HMV & BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¡¢MAYAËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É»ØÄê¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Í½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢£NiziU¡¦MAYA¡¢¥³¥á¥ó¥È
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â°ÊÁ°¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀµ²ò¡É¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î³¨ËÜ¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜÀ©ºî¤Çº£¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
