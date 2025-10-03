プレミアリーグ第6節でブレントフォードに敗れ、早々にリーグ戦での3敗目を喫したマンチェスター・ユナイテッド。



勝ち点7で14位と下位に沈んでいるが、すっかり見慣れた光景となってしまった。



そんなユナイテッドだが、昨年の11月に招聘したルベン・アモリム監督に解任の可能性が浮上している。



前述したようにユナイテッドは不安定な戦いに終始しており、就任から1年が経とうとしているが、未だアモリム監督はスポルティングCP時代のようなチーム作りができていない。





すでにアモリム監督の後任候補がリストアップされており、その1人が元イングランド代表指揮官のガレス・サウスゲート氏だ。そんなサウスゲート氏だが、ユナイテッドの監督就任にあたってある不安を抱えているという。『THE Sun』が伝えたところによると、それはチーム再建のために与えられる時間の短さだ。同氏はユナイテッドを率いたとして、再び優勝争いに加われるチームになるには4年の歳月が必要だと考えている。現状アモリム監督が1年間で見限られそうなことを考えると、確かに足りない。ユナイテッドの元スポーツディレクターであるダン・アシュワース氏はエリック・テン・ハーグ前監督の解任時に、サウスゲート氏を後任として推薦している。しかし、シティ・フットボール・グループからやってきた新CEOオマル・ベラダ氏がこれを拒否し、アモリム監督を引き抜いた過去がある。