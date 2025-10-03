µÈËÜ¿·´î·à¤Î¡È½÷¥¹¥Ñ¥¤¡É¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡Åòß·²ÖÍü¡Ö¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¡×É×¤È¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅòß·²ÖÍü¡Ê27¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅòß·²ÖÍü¤¬·ëº§Êó¹ð¡¡»ØÎØ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¡ÖÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤¯¤·6·î¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£»ØÎØ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇú¾Ð¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÉ×¤Ç¤¹¡¡
¤³¤ì¤«¤é¤âËèÆüÇú¾Ð¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß°ì½ï¡×¡Ö¼ñÌ£°ì½ï¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü°ì½ï¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åòß·¤Ï1998Ç¯3·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô½Ð¿È¡£¶â¤ÎÍñ10¸ÄÌÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþÃÄ¡£MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤è¤·¤â¤È¿·´î·àNEXT¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷¥¹¥Ñ¥¤¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡£¼ã¼êºÂ°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÈëÂ¢¤Ã»Ò¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£
