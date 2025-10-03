Image: NASA/JPL-Caltech

どんどん火星が身近になる！

人類は月面着陸を果たしましたが、いまだ火星に降り立った人はいません。でも、もし火星まで行って帰ってくる時間が短くなったなら？ その夢をかなえる新技術が研究開発されていますよ。

液体ウラン燃料の新ロケット

NASAとオハイオ州立大学（Ohio State University）が共同で進める、新たなロケット開発のプロジェクトが、このほど科学ジャーナルの『Acta Astronautica』に紹介されました。遠心核熱ロケット（CNTR）というコンセプトの中心になるのは、液体ウラン燃料。これを用いる原子炉でロケット推進剤を極高温に加熱する方式で、高効率の推進力を得るとされていますね。

宇宙空間で原子炉を稼動させるプロジェクトは、NASAも注目しています。核融合ロケットによって、より高速な宇宙移動を実現するアイデアは、各国が実用化を目指して奮闘中。あくまでもCNTRも構想段階にあり、安全性や安定したシステムの確立が課題のよう。CNTRの強みは、ロケット推進剤として、宇宙空間に存在するアンモニアやメタン、プロパン、ヒドラジンなどを柔軟に活用できるシステムになるともアピールされています。

計り知れないメリット

長距離を宇宙空間で飛行するうえで、ロケットの推進エンジンの燃費性能は非常に重要なもの。現在の一般的な化学エンジンでは、450秒程度の比推力を達成しています。ところが原子力エンジンであれば、比推力は900秒まで向上し、液体ウラン燃料のCNTRなら、さらなる比推力アップが見込めるのだとか。

地球を旅立ち、火星へ向かうと、着陸ミッションの遂行まで1年近くかかるというのが、現段階におけるタイムラインだとしましょう。CNTRの実用化によってそれが半年に短縮されたら、1年あれば火星に行って戻ってこれる計算となります。そのメリットには計り知れないものがありますよね。

オハイオ州立大学の研究チームは、決してCNTRを遠い夢のような話だとは考えていません。いくつかの技術的な課題をクリアすれば、早期の実現が可能との見通しも示された模様。火星が地球から遠くはない存在となっていくのでしょうか〜。

SUUNTO RACE 2 スポーツウォッチ 85,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Acta Astronautica