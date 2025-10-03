女優の長澤まさみ（38）が、3日放送の日本テレビ系特番「金曜ロードショー40周年特別番組〜視聴者が選んだ忘れられない名シ−ン〜」（後9・00）に出演し、その衣装にSNSが湧いた。

スタジオジブリのアニメ映画「コクリコ坂」（監督宮崎吾朗）の思い出を語った。舞台は1963年。長澤は学生寮を切り盛りするしっかり者の高校生・小松崎海を演じた。

ある時、鈴木敏夫プロデューサーと、自身が描く“海ちゃん”像を話していたという。「海ちゃんの言葉は凄く誠実でまっすぐな言葉が多かったので、“私自身の性格的に言うと、ちょっと照れちゃったり、照れ隠しで強く言っちゃったり、それを私自身、不器用だからそうなっちゃうんですよね”みたいな話をしていたら、鈴木プロデューサーが“それだ！”みたいな。“不器用だから海ちゃんはこういうことを言えちゃうんだ”みたいな感じで」と振り返った。

カメラの前に登場した長澤は和服姿。黒とグレーを基調に、花や緑の刺しゅうがさりげなく施された、落ち着いた装いだった。17日公開の主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣）の舞台あいさつでも着用したものとみられる。

凜としたたたずまいに、SNSは大興奮。「金ローに出てる着物姿の長澤まさみが色っぽすぎてやべー」「着物姿の長澤まさみもステキ」「長澤まさみさんの存在そのものがビジュアル資産」「長澤まさみの和装でウイスキー三杯ぐらい飲めそう」「長澤まさみが着てる着物素敵だなぁ」「長澤まさみどうしたん？極妻の撮影途中？」「長澤まさみスタイル良すぎ」「着物姿の長澤まさみもステキ」と、絶賛の声にあふれていた。