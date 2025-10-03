１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、１０人ニキが３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。衝撃の新企画「Ｌｅｇａｌ Ｆｉｇｈｔ」を公開した。

１０人ニキが「かなり危険だと思いますし、絶対に批判はされると思う。間違いなく日本では誰もやってないかな。それぐらい斬新でインパクトがある」と語った新企画は、格闘技とストリートファイトを掛け合わせたとし、公開された動画では喧嘩自慢２人がバスの中で殴り合う様子が展開された。ルールは完全決着の喧嘩ルール。髪の毛を掴む、服を掴むなどもＯＫ。レフェリーによる戦意喪失、戦闘不能と判断、またはどちらかが降参した場合のみ決着がつくとされた。１発目は以前、１０人ニキの企画に登場した愛媛喧嘩自慢の村上結偉と、喧嘩無敗を標榜する馬場がバスの中で対戦。馬場はＴシャツの刺青を覗かせながら、バスに乗り込むと、待っていた村上といきなり乱闘。もみくちゃになった。その後、グローブをつけて正式に試合となり、バスの狭い通路でまず殴り合いに。組合では座席の上でもみくちゃになりながら、最後は村上が上からパンチを叩きこみ、馬場がボコボコにされる展開となり、１０人ニキが「止めるぞ、止めるぞ」と呼びかけ、最後はストップをかけた。

コメント欄やＳＮＳなどでは「これはアカンやろ…」、「おもろいけど危ない」、「死人が出るぞ…」、「窓ガラスが危ない」、「これ配信してええんか…」との声が上がっていた。