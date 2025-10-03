先月（9月）、相模原市緑区の郵便局で、女性がATMを利用中に背後から近づき現金を盗んだとして、男が逮捕されました。きのう（2日）も同じ場所で強盗事件が発生し、警察は関連を調べています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市の配送業・小林充容疑者（31）です。

小林容疑者は先月1日、相模原市緑区の郵便局で、ATMで入金しようとしていた女性（53）に背後から近づき、現金16万円を盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、防犯カメラの捜査などで小林容疑者が浮上し、逮捕に至ったということです。

取り調べに対して小林容疑者は「私がやったことに間違いありません」「金がなかった」などと容疑を認めているということです。

同じ郵便局では、きのう午後にもATMを利用中の別の女性（78）に男が背後から近づき、通帳2冊と現金7万8000円を奪い、逃走する事件が起きていました。

警察は同じ手口の犯行が同じ場所で起きていることから、同一犯の可能性もあるとして詳しく調べています。