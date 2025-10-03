元々アイドルを目指すほど美少女だった女性が就職後、激務のストレスで体重110kgに。現在は体重100kg超のメンバーだけが在籍するレンタルサービス「デブカリ」などが収入源と明かし、「デブ界を牛耳りたい」と野望を語った。

【映像】アイドルを目指していた頃の姿&現在の収入源

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元テレビ東京アナウンサー・松丸友紀。

今回密着したのは、男女問わず体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」サービス。そこで圧倒的人気No.1を誇るのが、身長155cm、体重110kgのえみさんだ。

えみさんは元々アイドルを目指すほどの美少女だったが、SEとして北海道から上京し就職。激務のストレスを食事で発散するうち、体重は47kgから102kgまで増えたという。

7年勤務した29歳の時、IT企業のSEを辞職。貯金もなく不安を抱える中で始めたのがSNSのライブ配信だった。「痩せたら可愛い、痩せなくても可愛い」といった自虐混じりの毒舌トークが大ウケし、投げ銭が会社員時代の収入に匹敵するほどの快進撃。えみさんは「形は違うけど、昔なりたかったアイドル（の夢）がちょっと実現できたかなと思う」と再起を果たした。

配信開始から4年、オーディション「ミスiD」でアイドル賞を受賞したえみさん。「プラスサイズの賞ではなく、可愛い子と同じ土俵で戦った」「自信になりました。体型を一つの強みにできた」と笑顔で語った。

今は自分の活動で「太っていても可愛い」と思える人を増やしていきたいそう。「デブ業界を牛耳る存在になりたい」とポジティブに野望を明かした。