¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ì»þÅª¤ËÅ±µî¡ÖÀ©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡×¡Ä¿´ÇÛ¤Ë¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡¥ë¥ß¥Í²®·¦¤Ï3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¥â¥Ç¥ë¤«¤é¾µÂúÆÀ¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡Ä¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡Ù
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê¥ë¥ß¥Í²®·¦¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ ¡Ö2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¤Î ¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±µî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¤Ï¡¢Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ë¥ß¥Í²®·¦¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ºÅ¤·¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¥â¥Ç¥ë¤«¤é¾µÂúÆÀ¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡Ä¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡Ù
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê¥ë¥ß¥Í²®·¦¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ ¡Ö2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¤Î ¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±µî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ØÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¡Ù¤Ï¡¢Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ë¥ß¥Í²®·¦¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ºÅ¤·¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£