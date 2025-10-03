³ÚÅ·¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç£´°Ì³ÎÄê¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ±£¤µ¤º¡Ö²ù¤·¤¤¤·¡¢»ÄÇ°¡£´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á
¡¡¡Ö³ÚÅ·£·¡Ý£¶À¾Éð¡×¡Ê£³Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î£´°Ì¤â³ÎÄê¤·¡¢»î¹ç¸å¤Î»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢½ªÈ×¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë½¸ÃæÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£È¬²ó¤ËµÈÌî¤Î¥×¥í½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ£²ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¶å²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Ç¥Ü¥¤¥È¤¬Æ±ÅÀÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é½¡»³¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÈÌî¤¬¥×¥í½éÅ¬»þÂÇ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÍÛÇðæÆ¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¢¶å²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿ÆüÅö¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤ÎÏ¤¬ÌöÆ°¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤â¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óº£¤¤¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡£µ°Ì¡¦À¾Éð¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½ç°Ì¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£´°Ì¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ã£Ó¤â¤¤¤±¤º¡¢£Â¥¯¥é¥¹£´°Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²ù¤·¤¤¤·¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤¿º£¸å¤É¤¦¿Ê¤à¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£