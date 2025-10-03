◆パ・リーグ 楽天７―６西武（３日・楽天モバイル）

６番・遊撃の楽天・宗山塁内野手が９回１死二、三塁の第５打席で、サヨナラ勝ちとなる右前適時打を放った。一塁を回る前から右手を突き上げて喜びを表すと、チームメートからの歓喜のウォーターシャワーを笑顔で浴びて「何とか前に飛ばせれば、と思っていた。打ってすぐ、セカンドの頭を越えるなと思ったので（サヨナラと）わかりました」と振り返った。５月２２日の西武戦（楽天モバイル）でサヨナラ犠飛はあるが、安打で決めたのは初めて。「ヒットで決めたほうが気持ちいいですね」と再び笑顔だ。

４打数３安打で今季１１２安打。試合前まで１０９安打で並んでいた２０２０年・小深田、１１０安打の２００７年・渡辺直をこの１試合で一気に抜き去り、チームのシーズン新人安打数で単独２位となった。今季は３月２８日のオリックスとの開幕戦（京セラＤ）に２番・遊撃でスタメン出場。９回１死での第４打席で右前安打を放ってプロ初安打をマークし、そこから積み重ねてきた成果だ。１位である１６年・茂木の１１８安打まで、残り２試合で６本。ラストスパートでさらにペースアップする。

この勝利で４位が確定。「悔しい試合が多かった」と話し、来季に向けて「小さな積み重ね、取れるところを取って勝ちを増やしていければいい」と話した。「いろんな経験をさせていただいた。試合に出ないとわからないことがたくさんあったので、本当にありがたいなと思います」と今季の戦いについて話した宗山。来季につながるプレーを最後まで続けていく。