¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°úÂà¸å¤Î¤°¤¦¤¿¤éÀ¸³è¤ò¾×·â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Î£²£°£°£¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²Àï¡£»Ë¾å½é¡¢´ÚÆüÎ¾¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤È¤Ê¤ê¡¢°ìºòÇ¯¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Ï°úÂà¤·¤¿¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£¸²¯±ßÄ¶¡£¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Ê¤¤»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤«¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¤â¤¦Ä«¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£à¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢»þ´Ö¤¬á¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°úÂà¤·¤¿Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤È¤«¼ñÌ£¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¸«¤Æ¤¿¤é»ä¤âà²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¥Û¥ó¥È¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥´¥ë¥Õ¤ò¼ñÌ£¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤â¤¦½ë¤µ¤Çà²¿¤Ç²ó¤ë¤«¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤«¡Ëá¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¤ä¥¢¥¿¥·¡£½ë¤¤¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡Í¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤Î¤Ë¥¦¥½¤â¤Ä¤¯¡£¡Ö¡Ê³°¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Æ¡Ø¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø»ä¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¢¤ë¤«¤éÌµÍý¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î£±£°²ó¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤òÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´Á³¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡ÖÏ¢ÍíÍè¤Æ¡Ø¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¢¥¿¥·ÌÀÆü¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡Ö£±£±ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦Îý½¬¤·¤Æ¤Æ¡¢»î¹ç¤â¤º¤Ã¤È½½²¿Ç¯¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Èº£µÙ¤à¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²Ç¯±Û¤¨¤¿¤éà¤¢¤¡¤â¤¦¤½¤í¤½¤í²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤¤¤«¤Êá¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢àÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊÈþÍÆ¡Ë¤â¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥´¥ë¥Õ¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÃý¤ë¤Î¤â¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ï´®Ç½¡¢ÈþËÆ¤â¸½Ìò»þÂå¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÅ¾¿È¤Ç¤â¤·¤¿¤é¤è¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡©