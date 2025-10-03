お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之が３日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演。外国人女性との悲しい恋の結末を明かす一幕があった。

この日、「モテる、モテない」の話題になると「外国の人からモテたことはないけど、１回だけ外国人女性と恋をしたことがあって」と話し出した土屋。

「２０年以上前ですね。日本で知り合ったバイト先の人で。僕はその人が好きになって、かわいいな、優しいって」と続けると「何回か食事をして、いよいよ告白しようかなってところまで来たんですけど。そのタイミングで向こうから『このままだとビザが切れる。でも、日本にいたい。土屋サン、結婚して』って」と続けたところで共演者からは「危ない！危ない！ 国籍が欲しいんじゃん」という声が上がった。

それでも「でも、思っていた段取りではないけれども好きだから、ある意味、チャンスだと思ったから、俺も正直に言ったんです。『本当に好きで。すぐに結婚はできないけれども前向きに結婚を前提に付き合うんだったら、どうかな？』って」と振り返った土屋。

「そうしたら『違う、違う。偽装結婚、偽装結婚』って」と相手の女性から、とんでもない答えが返ってきたことを明かすと「『オカネあげるから戸籍ちょうだい』って」と、さらなるショッキングな言葉まで返ってきた一幕を振り返った。

その上で遠くを見ると「なかなかできない失恋をしました」と、ポツリとつぶやいていた。