３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社記者／陳鐸）

【新華社香港10月3日】中国香港地区を訪問していた中国海軍の83艦編隊は3日午前、3日間にわたる艦艇開放活動を終了し、香港を離れた。遠洋総合訓練・訪問任務計画に基づき、今後はカンボジア、タイ、シンガポールの3カ国を訪問する。

３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「戚継光」。（香港＝新華社記者／陳鐸）

３日、香港・昂船洲軍営ふ頭から出航する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社配信）

