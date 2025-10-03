ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国海軍83艦編隊、香港訪問を終了 中国海軍83艦編隊、香港訪問を終了 中国海軍83艦編隊、香港訪問を終了 2025年10月3日 23時6分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社記者／陳鐸） 【新華社香港10月3日】中国香港地区を訪問していた中国海軍の83艦編隊は3日午前、3日間にわたる艦艇開放活動を終了し、香港を離れた。遠洋総合訓練・訪問任務計画に基づき、今後はカンボジア、タイ、シンガポールの3カ国を訪問する。３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「戚継光」。（香港＝新華社記者／陳鐸）３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社記者／陳鐸）３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「戚継光」。（香港＝新華社記者／陳鐸）３日、香港・昂船洲軍営ふ頭から出航する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社配信）３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「戚継光」。（香港＝新華社記者／陳鐸）３日、香港・昂船洲軍営ふ頭から出航する軍艦「沂蒙山」。（香港＝新華社配信）３日、ビクトリア湾を通過する軍艦「沂蒙山」（左）と「戚継光」。（香港＝新華社記者／陳鐸） リンクをコピーする みんなの感想は？