¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤Î¿·ºî♡W¥³¥éー¥²¥óÇÛ¹ç¥»¥é¥à¡õ¥¯¥êー¥à¤Ç¥Ï¥êÈ©¥±¥¢
´Ú¹ñÈ¯¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBiodance¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢W¥³¥éー¥²¥óÇÛ¹ç¤ÇÌÓ·ê²¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÃÆÎÏ³¤Î¤¢¤ë¥Ï¥êÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ø¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥»¥é¥à¡Ù¤È¡Ø¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥¯¥êー¥à¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦PLAZA¡¦MINiPLA¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥áÅ¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢²Á³Ê¤Ï¥»¥é¥à¤¬2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¯¥êー¥à¤¬3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹♡
¤³¤Ã¤¯¤êÇ»¸ü¥»¥é¥à¤ÇÌÓ·ê¥±¥¢
¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥»¥é¥à
¡Ø¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥»¥é¥à¡Ù¤Ï¡¢78¡ó¥³¥éー¥²¥ó¿å⁴¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Ç»¸ü¥»¥é¥à¡£10¼ï¤Î¥Ú¥×¥Á¥É⁸¤È¥À¥Ö¥ë¥³¥éー¥²¥ó⁴¤¬È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÌÓ·ê²¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¥Ï¥êÈ©*³¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º·Ú¤ä¤«¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à¤¿¤á¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Àö´é¸å¡¢²½¾Ñ¿å¤ÇÀ°¤¨¤¿È©¤Ë2¥×¥Ã¥·¥å¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
*³È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È
*⁴À°È©À®Ê¬
*⁸È©¤ò°ú¤Äù¤á¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ëÌÓ·ê¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë
¥³¥éー¥²¥ó¥Ùー¥ë¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤Ä¹»þ´Ö¥ー¥×
¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥¯¥êー¥à
¡Ø¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¥¯¥êー¥à¡Ù¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¥¯¥êー¥à¤¬È©¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ùー¥ë¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£
200»þ´ÖÊÝ¼¾»ýÂ³¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Ç¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Äã»É·ã½èÊý⁵¤Ç¡¢´¥Áç¤äÌÓ·ê²¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Àö´é¸å¡¢²½¾Ñ¿å¤È¥»¥é¥à¤ÇÀ°¤¨¤¿È©¤Ë2¥×¥Ã¥·¥å¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
*²È©¤ò°ú¤Äù¤á¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ëÌÓ·ê¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë
*⁵Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤ÇÌÓ·ê¥±¥¢¡õ¥Ï¥êÈ©¤Ø
Biodance¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¡Ë¤Î¥Ý¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢W¥³¥éー¥²¥óÇÛ¹ç¤ÇÌÓ·ê²¤ä¥Ï¥êÈ©³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£
¥»¥é¥à2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¯¥êー¥à3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦PLAZA¡¦MINiPLA¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥áÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ©ÌÀÈþÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹♡