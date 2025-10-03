¡ÖÁá¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¡£¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡°éÀ®ÆþÃÄÄ¾¸å¤ÎÂÎÎÏÂ¬Äê¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡Ä
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡°ìÎ®Áª¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤À¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬15Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î2°ÂÂÇ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¤·¤¿¡£°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç2011Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£°éÀ®¤ÎÆ±´ü¤Ë¤Ï4°ÌÆþÃÄ¤ÎÀé²ì¡Ê¸½ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¡Ë¡¢Æ±6°ÌÆþÃÄ¤Î¹ÃÈå¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ë¤ÏÌøÅÄ¤â¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±°ìÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤âÀµÄ¾¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àé²ì¤ä¹ÃÈå¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢²¿¤¬¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Î¡Ö¿´¡×¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢ËÒ¸¶Âç¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤É¡¢Áö¹¶¼é¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤º¤Ì¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆþÃÄÄ¾¸å¤ÎÂÎÎÏÂ¬Äê¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤¿ÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¡ÖÁá¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Î²óÉüÎÏ¤¬Áá¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶ìÀá15Ç¯¡£»þ´Ö¤ÏÍ×¤·¤¿¤¬¡¢°ìÎ®¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë