¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¡´Ú¹ñ¤Ç°ÛÀ¤Ëà¥â¥Æ¥â¥Æá¤ÎÍýÍ³¡Ö¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î½éÎø¤Î¹ç·×¤Î´é¡Ù¤À¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¤Ç¤Îà¥â¥Æ»ö¾ðá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö»ä¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø·¯¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÍè¤¿¤éÅ·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¡Ù¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥â¥Æ¤ë´é¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤È¤«¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥Ð¥ê¶¯¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÊÌ¤Î¹ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À´Ú¹ñ¤Ë»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡¡·¯·Ý¿Í¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½÷·Ý¿Í¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤«¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÈÓ¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤ï¡Á¡ª¡Ù¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥¤¥¨¡¼¥¤¡Ù¤È¤«¤ä¤ë¤Î¤¬¥¯¥»¤Å¤¤¤Æ¤ë¡£¡Ê¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ë¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´Ú¹ñ¤Ç¤âÃËÀ¥¦¥±¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤Êý¤¬¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¡Á¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î½÷À¤Ï·ë¹½¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ï¡Á¡Ù¤È¤«¡Ø¥¥ã¡¼¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¡£¤ï¤·¡¢¤½¤Î´Ú¹ñ¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ø·¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¶½ãÇÉ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡ÖÆüËÜ¤È¿¿µÕ¤À¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ò¤ä¤Ã¤Æ¥¿¥Ð¥³¤ä¤Ã¤Æà¤ä¤µ¤°¤ì¤ÎÂåÉ½á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î½éÎø¤Î¹ç·×¤Î´é¤À¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£