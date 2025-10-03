timelesz・寺西拓人「たぶん変な人」 初共演した綾瀬はるか・佐野勇斗の印象を明かす
timeleszの寺西拓人さん（30）が3日、医薬品メーカーのイベントに綾瀬はるかさん（40）と、M!LKのメンバーや俳優として活用する佐野勇斗さん（27）とともに登場。CMで初共演した綾瀬さんと佐野さんの印象を明かしました。
『ベンザブロック プレミアムDX』新製品発表会に出席した3人。寺西さんと綾瀬さんは、CMで初共演したものの会ったのは、このイベントが初めてのようで「綾瀬さんに関してはきょう初めてお会いさせていただいて。もちろん昔からテレビや映画で拝見させてもらっている。でも、その雰囲気そのままというか、柔らかい雰囲気ですごく親しみやすい方なんだなと思っております」と印象を明かしました。
■2025年に進化したいこと「目指せ“一人飲み”」
また、イベントで“今年進化したいこと”を聞かれた寺西さんは「僕は一人行動みたいなことに慣れてないというか。例えば休みがあったら、家でゆっくりしちゃおうとか思っちゃうんですけど。一人で夜飲みに行ってみたいんですよ。そうしたら、ちょっと成長した感じがするので。2025年の間に目指せ“一人飲み”」と意気込みました。