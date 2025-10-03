Ä¹Åè°ìÌÐ¡ÖÌµÍý¡ªÌµÍý¡ª¡×¥í¥±Â³¹Ô¤òµñÈÝ¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡ÖÆÃÈÖ¤ÎÄù¤á¤Ç¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÆÀ¤â¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡õ¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª³«±¿¥Ä¥¢¡¼¹çÂÎ£³»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ý³«±¿¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢½÷Í¥¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Î£³¿Í¤ÇÅÔÆâ¤Î´Ø±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¿¥ï¡¼Âç¿ÀµÜ¡×¤Ø¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¡Ö¥¿¥ï¡¼Âç¿ÀµÜ¡×¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ¡£¡Ö²¶¡¢¹â¤¤½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ê¥í¥±¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¶¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤âÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÉÝ¤¬¤ê¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±©ÅÄ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡£»ä¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤Ç¡Ê°ìÌÐ¤ò¡Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡ÖÌµÍý¡ªÌµÍý¡ªËÜÅö¤ËÌµÍý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ÆÃÈÖ¤ÎºÇ¸å¤Î¡¢Äù¤á¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤ë½ê¤Ë¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡©Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ä¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤¤¤Î¡¢ÉÝ¤¤¤Î¡¢ÌµÍý¤Ê¤Î¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï°ìÌÐ¤ò»Ä¤·¡¢±©ÅÄ¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÆ±¾è¡£¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤â¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤«³°¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤«¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£±©ÅÄ¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡©¤³¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£