¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡¢Æ°²è¤Ç½é¼Õºá¡ÖÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ë
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê55¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤»¤¤¤¸¤ó¥È¥³¡×¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ç¤¹¡£Àè¤À¤Ã¤Æ¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î»ä¤ÎÈ¯¸ÀµÚ¤Ó¡¢ÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢MC¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¤òÂ¿¡¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¤·¤¿Êý¤Ë¸í²ò¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¤È¸ÀÍÕ¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÁûÆ°¸å¡¢º£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª¼¸¤ê¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£°ìÅÙ¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¤«¤¨¤ê¤ß¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹Àº¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤Þ¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æ°²è¤ÏÌó2Ê¬25ÉÃ¤Ç¡¢7²ó¤Û¤ÉÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤»¤¤¤¸¤ÏÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò7·î¤Ë¼Ç¤¡£¡Ö5·î¤Ë¶¨²ñ¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
7·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤òYouTube¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼ÕºáÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç²Ï¹ç»á¤ÎÌ¾¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£