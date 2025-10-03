◆楽天7×―6西武（3日、楽天モバイルパーク）

西武が、楽天にサヨナラ負けを喫し、今季の順位が5位に確定した。

打線は初回、1死一、三塁から4番セデーニョが中犠飛を放ち幸先よく1点を先制すると、続く2回にも1死満塁から西川愛也が左前適時打を放ち2点目を奪った。

先発の與座海人は、立ち上がりからリズムの良い投球で楽天打線を封じ6回2安打無失点の好投でリードを守った。

2点リードの7回はE.ラミレスが2番手としてマウンドに上ったが、1死二、三塁のピンチを招くと自らの暴投で1点を失い、1点差に迫られた。

それでも打線は直後の8回に1死満塁のチャンスをつくると佐藤太陽が中堅へ3点適時三塁打、さらに1死三塁から相手野選の間に1点を追加し、この回一挙4得点でリードを5点に広げた。

だが8回裏に3番手の浜屋将太が3点を失い再び2点差に迫られると、9回に登板した守護神の平良海馬が無死満塁のピンチでボイトに２点適時打を浴び同点とされると、その後1死二、三塁から宗山塁にサヨナラ打を浴びた 。

現西武はこの試合を含めてシーズン残り2試合で楽天へ連勝することが4位浮上への最低条件だったが、サヨナラ負けで今季の順位が５位に確定した。