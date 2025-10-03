◆卓球 ◇ＷＴＴ中国スマッシュ 第９日（３日、中国・北京）

女子シングルス準々決勝が行われ、日本勢で唯一の８強入りした世界ランク６位の１７歳・張本美和（木下グループ）だが、同２位の王曼碰（おう・ばんいく）＝中国＝にゲームカウント０―４（３―１１、１０―１２、６―１１、４―１１）で敗退となった。

張本にとって過去６度の対戦でまだ勝ち星のない強敵・王曼。またしても壁にはね返された。第１ゲーム（Ｇ）では相手の巻き込みサーブに対応できず、いきなり７連続失点。張本は台上技術で相手を揺さぶって取り返したが、第１Ｇは３点しか奪えずに先取された。

第２Ｇも台上から流れを作り、相手の高く打ち上げるロビングを対処しラリーを制した。しかし９―７から王曼碰の回転量の多い世界屈指のバックドライブに得意のバックで応戦するも、オーバーミスする場面が目立ち３連続失点。第２Ｇの接戦を落とし、苦しい展開となった。第３Ｇ序盤は真骨頂バックストレートが決まったが、２―２から連続失点して以降は、台から距離を取っても長いリーチを生かして勢いのある球を打ってくる王曼に及ばず。５月の世界卓球個人戦に続き、１ゲームも奪うことができずに通算７連敗となった。