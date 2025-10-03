

B’z

B’zが、通算23作目となるオリジナルアルバム「FYOP」を11月12日に発売することを発表した。

【動画】B'z / NEW ALBUM「FYOP」ティザー映像

前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバム「FYOP」のリリースが決定したB’z。今作には、タイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。

また初回限定盤の特典映像には2曲のMusic Video、そして、昨年末、初出場にして日本中を席巻した「第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-」と、今年2月、登場シーンから歓喜に湧いた「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」の貴重な映像を収録。「第75回NHK紅白歌合戦」は、今作への収録にあたり再MIXをおこなったSpecial Editionとなっている。

さらに数量限定盤（Special BOX 仕様）には、今作ならではのオリジナルデザインを施した「メタルスマートフォンスピーカー」が付属する。■作品情報B’z NEW ALBUM「FYOP」2025年11月12日発売収録曲（全形態共通）1.FMP（アサヒスーパードライTVCMタイアップソング）2.恐るるなかれ灰は灰に（TBS系 金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」主題歌）3.濁流BOY4.鞭（ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」主題歌）5.INTO THE BLUE（シチズン ブランド横断コレクション「UNITE with BLUE」CMソング）6.FAITH？7.片翼の風景8.イルミネーション（NHK連続テレビ小説「おむすび」主題歌）9.The IIIRD Eye（映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」主題歌）10.その先へ初回限定盤【CD＋DVD】BMCV-8075・6,050円(税込) 5,500円(税抜) 初回限定盤【CD＋Blu-ray】BMCV-8076・6,050円(税込) 5,500円(税抜)特典映像（DVD・Blu-ray共通）35min● 第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition- イルミネーション／LOVE PHANTOM／ultra soul● ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜イルミネーション／Calling／ultra soul● Music Videoイルミネーション／鞭 数量限定盤（Special BOX 仕様）【CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜RED＞】BMCV-8078・7,150円(税込) 6,500円(税抜)【CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜BLACK＞】BMCV-8079・7,150円(税込) 6,500円(税抜)【CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜SILVER＞】BMCV-8080・7,150円(税込) 6,500円(税抜)■メタルスマートフォンスピーカーオリジナルデザインを施した無電源のスマートフォンスピーカー。カラーはRED・BLACK・SILVERの3色。スマートフォンを装着することによって、スマートフォンスピーカーから流れる音の広がりを楽しめる。本体サイズ：約 W105×D45×H40mm素材：アルミニウム合金スマートフォン対応サイズ：幅88mm、厚さ15mm以下 通常盤【CD】BMCV-8077・3,300円(税込) 3,000円(税抜)