◇明治安田J1リーグ第33節第1日 東京V 1−0 湘南（2025年10月3日 レモンガススタジアム平塚）

東京VがFW染野唯月（24）のゴールで湘南に勝って、J1通算250勝を飾った。後半10分に左サイドから攻めて中央からMF森田晃樹（25）がシュート。GKが弾いたボールを右サイドからMF松橋優安（23）がクロスを上げ、中央やや左で染野が頭で決めた。

染野は「優安からいいボールが来て、決めるだけだった。内容はみんな納得していないが、こういう試合は勝つことが重要、内容は悪くても、勝ち点3を獲れることが大事、勝ちに持っていけたのはよかった」と振り返った。

城福監督も「きょうがどのような位置づけかサポーターが一番わかっている。このクラブがJ1に居続けるための重要な試合をみんなで共有しながら試合に入った。若いチームにいい経験。最後まですべて勝てるようにいい準備したい」と、残り5試合に目を向けた。

これで93年からJ1通算250勝、「ヴェルディが300勝、400勝と重ねるためには、この舞台に居続けないといけない。我慢してやると選手は成長するし、高いレベル、野心を燃やせる日が来る。この舞台にいること、何ができるかに集中したい」と、J1残留へ全力を注ぐ。