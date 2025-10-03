民間有識者らで人口減少対策を議論する「未来を選択する会議（仮称）」が２７日、発足する。

政府への提言などを行ってきた「人口戦略会議」の後継組織となる。日本と同じく少子高齢化が進む韓国とも連携し、提言や調査研究などの活動を行う予定で、同日には東京都内で記念シンポジウムを開催する。

新たな会議は、経済団体や連合などの労働団体、地方自治体の関係者らで構成し、若者や女性の積極的な参加も呼びかける。三村明夫・日本製鉄名誉会長や増田寛也・元総務相らが共同代表を務める方向だ。

昨年の日本人の出生数は初めて７０万人を割り込むなど、少子化は深刻さを増している。韓国も合計特殊出生率が０・７５で、日本（１・１５）を下回るなど、共通の課題を抱えており、日韓両政府は８月の首脳会談で、少子高齢化や人口減少に関する当局間対話を始めることで一致した。

会議では、民間レベルでも日韓での共同研究を進める。両国で新たに協議体を設置し、互いの国でシンポジウムを開くことも調整している。若者や女性との対話交流、ＳＮＳを活用した情報発信も行う。政府は過去に人口問題に関する白書を公表しており、同様の文書の取りまとめも検討する。

「人口戦略会議」は２０２３年７月に設立され、今年８月に提言をまとめて活動を終えた。２４年には、全国の４割以上にあたる７４４自治体が将来的に「消滅可能性がある」とする報告書を公表した。