モンスターがサルと温泉に!?「Spookiz（スプーキッズ）」ティザー第3弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』（スプーキッズ）の新シーズンが、10月からスタート。このたび約5年ぶりとなる新シーズンのティザー映像第3弾が公開された。

■新シーズンの舞台は日本

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（10月2日現在）、総再生回数32億回超え（10月2日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど世界中で絶大な人気を誇っている。

今回公開されたティザーには、フランケンシュタインのFrankieがサルと一緒に温泉に入浴するシーンが登場。新シーズンの舞台である日本を感じさせる内容となっている。

『Spookiz』は、10月17日に物語の始まりを告げるプロローグ、そしてモンスターたちの登場にふさわしいハロウィン当日の10月31日に第一話が公開される。今年のハロウィンは、愉快なモンスターたちと一緒に盛り上がろう。

■関連リンク

『Spookiz』公式YouTube

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/