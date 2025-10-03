tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるL’Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angel が12月17日、ニューシングル「Crash to Rise」をリリースすることが発表となった。

デビューシングルにしてオリジナル楽曲「Angel beside yoU」で唯一無二の存在へと進化したLike-an-Angel が、2ndシングル「Crash to Rise」にてさらなる進化を加速させる。同楽曲は作詞をjekyll、作曲をsaki . tetsuyaが担当したものだ。

シングル「Crash to Rise」のリリースを記念して、神戸、名古屋、福岡、横浜の4都市を巡る＜Like-an-Angel「 TOUR 2025-2026 “Crash to Rise”」＞の開催が決定した。チケットのTETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」PREMIUMコース会員向け最速先行受付は10月3日22:00より。

■2ndシングル「Crash to Rise」

2025年12月17日(水)リリース

作詞：jekyll

作曲：saki . tetsuya

■＜Like-an-Angel「 TOUR 2025-2026 “Crash to Rise”」＞

▼2025年

12月21日(日) 神戸 Harbor Studio

12月27日(土) 名古屋 The Bottom Line

12月28日(日) 福岡 DRUM Be-1

▼2026年

01月31日(土) 横浜 Bay Hall

【「CÉLUXE」PREMIUMコース会員最速先行受付(抽選)】

受付開始：10月3日(金)22:00〜

