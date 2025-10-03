◆パ・リーグ ソフトバンク１０―２オリックス（３日・みずほペイペイドーム福岡）

オリックスが１０失点大敗を喫し、２年ぶりのシーズン２ケタ貯金を逃した。先発・佐藤が栗原に右越えグランドスラムを浴びるなど、投手陣全体で４被弾。２年目捕手・堀はプロ初先発だったこともあり、岸田護監督は「（佐藤と）お互い経験値の少ないバッテリー。改善するところはたくさんあると思いますけど。（１軍でしかできない学びは）大きくあると思います」と成長の糧にすることを求めた。

パ王者・ソフトバンクとの今季最終戦を終え、対戦成績は７勝１６敗２分け。ＣＳを勝ち進めば最終Ｓで対戦する相手だけに、指揮官は「チャンピオンなので、強いのは当然分かっているけど、それを見ても仕方ない。チャレンジして、勝ちにいかないといけないので、それは変わりなくやっていきます」と戦う姿勢をのぞかせた。

レギュラーシーズンも、残すは５日の楽天戦（楽天モバイルパーク）のみ。「思い切っていきます。ラスト１試合、しっかり締めくくれるようにやりたい」と力を込めた。