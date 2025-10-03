◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―６ヤクルト（３日・マツダスタジアム）

広島の小園海斗内野手が、２打数２安打で“２冠”をほぼ手中に収めた。試合前時点で１厘３毛差だった出塁率で阪神・大山を上回り、リーグ１位に浮上した。２打席を終え、５回の守備からベンチに退いた。４日のシーズン最終戦の出場は未定だが、仮に出場して１打席凡退でも大山を下回らない。７年目の初タイトルとなる首位打者も確定していた。勝負強さで２つ目のタイトルもたぐり寄せた。

試合は、プロ初先発の高卒３年目・斉藤が５回途中５失点と結果を残せず、プロ初黒星。「６番・一塁」でプロ初出場したドラフト４位・渡辺も、４打数無安打。若ゴイがアピールできずに最下位・ヤクルトに敗れた。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

新井監督

―小園選手のタイトルが決定的となった

「彼がつかんだ、出塁（最高出塁率）のタイトルだと思います。ナイスバッティングだったと思います」

―首位打者は当確していたが、もう一つ加わえた

「そうやね。これは、彼の力でもぎ取ったタイトルだと思う。自分もうれしいし、あと１打席立てる。明日もたくさんファンの皆さんが来てくれると思うので、明日は１打席立ちます」

―プロ初先発の斉藤投手。緊張感もありながら

「やっぱり立ち上がりは緊張したと思うし、ちょっとテンポも良くなかったけど、もちろん初先発だからね。２回、３回は少しリズム出てきたなというところで、この経験というものを、来年につなげてほしい。フェニックス（リーグ）にも行くし、もう始まっているので」

―降板後はベンチで会話をしていた

「どうやった？ みたいな感じで、そういう話かな」

―渡辺選手ら若手の姿を見て

「（久保）修も途中からいいヒットだったし、２出塁でしょ。いいものを見せてくれたと思います、で、ナベ（渡辺）も初めて出てヒットは出なかったけど、内容的にまずまず良かったと思います」

―あす４日が今季最終戦

「最終戦というところで、たくさんのファンの方が来てくれると思うので、いい一日にしたいと思います。また今日も雨の中、最後までたくさん応援していただいてありがとうございます」