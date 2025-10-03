「深瀬くん優しい」Saori、シンガポールでのFukaseとのツーショットに「なかよしかわいい尊い」の声！ 「深瀬くん優しい」Saori、シンガポールでのFukaseとのツーショットに「なかよしかわいい尊い」の声！ 2025年10月3日 21時45分 All About 写真拡大 4人組人気バンド・SEKAI NO OWARIのSaoriさんは10月3日、自身のInstagramを更新。ボーカル・Fukaseさんとのツーショットを披露しました。【写真】Saori、Fukaseとのツーショットを披露！「なかよしかわいい尊い」Saoriさんは「ソウル、台北、香港公演を終えて、次はシンガポール。着いてから散歩してたら、ホールのビジョンにたまたま自分たちが出てきて思わずパチリ」とつづり、3枚の写真を投稿しています。1、2枚目は、空港で撮影したボーカル・Fukaseさんとのモノクロツーショットで、そのままCDのジャケットになりそうな写真です。3枚目では、空港のビジョンに映し出された「SEKAI NO OWARI」メンバーと撮影した、ファン目線の貴重なショットを披露しています。 この投稿にコメントでは「深瀬くんと仲良しで何よりです！！」「深瀬くんカート押してくれて、優しいね」「なかよしかわいい尊い」との声のほか、3枚目の写真について「3枚目のボーズ ファンがよく撮る写真だw可愛い」「推し活、ですね」「はしゃぐさおりちゃん可愛い」「お姉さんはセカイノオワリのファンですか」「3枚目の写真の撮り方が、ファン側すぎるんよ笑」との声が多数寄せられています。ASIA TOUR 2025「Phoenix」中のセカオワ現在、アジア6都市を回るアジアツアー中の「SEKAI NO OWARI」。1日のSaoriさんの投稿では、香港での公演の合間にメンバーと買い物や食事を楽しむオフショットを披露しています。6都市中3都市での公演を終えて、今後はシンガポール、クアラルンプール、上海の3都市での公演を控えています。今後もさまざまな都市をメンバーと楽しむオフショットの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】Saori、Fukaseとのツーショットを披露！ ◆「割と仲良くやっとります」セカオワSaoriの投稿にFukaseも「おっしゃる通りでございます」と反応！ ◆「優しすぎて涙が」セカオワSaori、息子の後ろ姿＆プレゼント公開「どんどんお兄ちゃんに」「大きくなってる〜」