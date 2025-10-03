Éð°æÁÔ¡Ö¥¿¥¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡ÈÎ¾¼ê¤Ë²Ö¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤½÷À¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡ÖLOVEDESIGN¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼ç±é¤Î¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤È¥¸¥§¥ó¥¤¥¨¤Á¤ã¤ó¡¡¥¿¥¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¸¥§¥ó¥¤¥¨¤Ïmadunicorn¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤ÆÏ¢Â³¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ª¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1000Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ½÷¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖLove¡¡Design¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Æ´¤ì¤ëÆüËÜ¿Í·úÃÛ²È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï½é½Ð±é¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉõ°õ¤·¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÈ±·Á¤ÇÄ©Àï¡£¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤ÏÉð°æ¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤âÏÃÂê¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ú¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Û¤ó¤ÈåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£