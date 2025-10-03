海外からも多くの観光客が訪れる世界遺産「白川郷」。駐車料金を倍以上にする対策を始めました。

◇

多くの外国人観光客でにぎわう世界遺産“白川郷”。岐阜県白川村では、去年の観光客の半数以上が外国人で、初めて日本人を逆転しました。

そんな白川村で今月からある変化が…。

松原正典記者（中京テレビ）

「この村営の駐車場、今月から料金が倍以上に値上げされました」

■値上げの背景は…維持管理経費の増加も

村が運営する駐車場3か所の料金を、倍以上に値上げ。

大型車・マイクロバスは、3000円から1万円に、普通車・軽自動車は、1000円から2000円に、二輪車・原付きバイクは200円から500円になりました。

白川村観光振興課 小瀬智之主幹

「村が運営する観光施設、観光案内所とかお手洗い、こちらの維持管理経費がどんどん上がっている。こういった費用を捻出するにあたり値上げをさせてもらうことに」

“オーバーツーリズム”により経費負担が増加。交通誘導員の配置や冬の除雪作業などものしかかってくるといいます。

その分を、駐車場料金でまかなえればというのです。

■観光客の反応は？

この値上げに日本人観光客は…。

千葉から車で

「2000円はちょっと高い。高いですよね、ただとめる場所がないから致し方ない」

和歌山から車で

「倍はびっくりしますが、どうかな。安いほうがいいですけど（村も）お金が必要だとは思うので」

白川村観光振興課 小瀬智之主幹「世界遺産集落に関しましては、観光と生活の両立に特に気を配っている。観光客の皆さまがたにもご協力いただいて、いい観光地づくりを目指していきたい」