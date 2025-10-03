¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÃæÅÄÍ¼µ®¤¬¹¥Ä´µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂè°ìÃÊ³¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ç·¡Ö£Á£Ì¡¦£Ò£ÂÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã£×£Ï£Í£Å£Î¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£´Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄÍ¼µ®¡Ê£³£³¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤¤¤¿£µ£²¹æµ¡¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£³£·¡ó¤Èµ¡Î¨¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡¢¶á¶·¤Ï¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤ÇÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´µ¡¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£²ó¤ê²á¤®¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿¨¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÀáÁ°¤Î£¸·î¤È¤³¤Ê¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¹¾¸ÍÀî¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£´Ãå¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê£´Ãå¡Ë¤ÈÏ¢Â³Í¥½Ð¡£¡Ö¥ê¥º¥à¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¼«¤éÀä¹¥Ä´¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÏÃÏ¸µ¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè°ìÃÊ³¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Èá´ê¤ÎÃÏ¸µ½é£Ö¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡£