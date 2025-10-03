山本美月（34）が3日、インスタグラムを更新。13年夏から飼い始め、メディアにも一緒に登場していた、愛犬のポメラニアン、こつめが亡くなったことを明らかにした。

「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい。私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と報告した。

こつめの名前の由来は「後ろ足のつま先だけが白いので、こつめ」だった。山本は、こつめの写真も投稿し、「長い間、いつも私のそばにいてくれたかけがえのない存在でした。私の人生で特別な子です。小さな身体で、精一杯生きてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。「こつめちゃんの事を可愛がって下さった皆様、ありがとうございました。こつめちゃんは、いつまでも私のミューズです」ともつづり、「また、私の創作物の中では登場することもあるかと思います。私の心の中にはいつまでも居続けるので、これからもよろしくお願いいたします」と、自身の心の中と創作物の中には生き続けるとつづった。

また、夫の瀬戸康史（37）もインスタグラムに、こつめの写真を投稿し「先日、こつめが旅立ちました。こつめ、また会おうね。本当にありがと。」と感謝した。