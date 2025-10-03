パワプロドラマで脚本に初挑戦――ニッポンの社長・辻が語る初脚本への想い

人気野球ゲーム『実況パワフルプロ野球（パワプロ）』（コナミデジタルエンタテイメント）の世界をドラマ化した作品である『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』が話題だ。主演を鈴木福さんが務め、2025年9月26日にABCテレビで放送された。脚本を手がけたのは、生粋の野球好きで知られるお笑い芸人・ニッポンの社長の辻皓平（つじ・こうへい）さん。子どもの頃からパワプロをプレイしてきたという筋金入りのファンである辻さんに、初めてドラマ脚本を手掛けた心境と、制作の舞台裏について話を聞いた。（取材・文／高村由佳）

「コントや漫才とは対照的」ドラマ脚本の難しさと面白さ

――今回、パワプロのドラマ脚本を手がけることになった時の最初のお気持ちを教えてください。

最初は「ついに来た。ぜひ！」って感じで二つ返事だったんですけど、後々情報がリリースされたときにすごい反響があって、そこで初めて「そんなすごいことやったんや」って実感が湧きました。

――実際に脚本を書き始めてみていかがでしたか？

事前に会議でワイワイしゃべりながら流れはほぼできていたので、あとは文字にするだけで、多分合わせて3〜4時間くらいで書けたんですよね。その後、「もうちょっとこういう部分が欲しい」というやり取りはあったので、「ここを変えたらここも変えなあかん」とかそういった大変さはありました。

――普段から辻さんはネタ作りをされていますが、コントや漫才の制作とは、どのような違いを感じましたか？

いや、もう全然違います。対照的なところが多かったですね。特に感じたのは、ドラマって別にめちゃくちゃ面白くて腹を抱えるほど笑わせる必要はないですけど、観てくれた人を楽しませなあかんというところがあるじゃないですか。そこがお笑いとはやっぱり違うなって。

あとは、観る層も全く違いますよね。たまたまテレビをつけて観てくれた人も楽しませなあかんところが難しい部分だと感じました。超コアのパワプロファンも観てくれるっていうところも特殊な部分やったと思います。

総プレイ時間は1万時間以上 パワプロへの想い

――辻さんご自身、相当なパワプロファンだそうですね。

そうですね。ドラマの公式サイトのインタビューで「ゆうに千時間以上はやってる気がします」と言ってたんですけど、実は数え方を間違えてて（笑）。栄冠ナインモード※だけで千時間なんですよ。

だから全モード合わせたら1万時間ぐらいやってると思いますね。振り返ると、小中高とずっとやってました。子供のときはペナントレースばっかりやってたり、高校のときは、キャラクターをほぼ全部使っていろんなパターンのチームを作りましたね。

※栄冠ナインモード…高校野球の監督として、チームを鍛え甲子園を目指すモード。他にもサクセスやパワフェスなど数種類のモードがある。

――ドラマでは、主人公・西野のコンプレックスと葛藤が描かれていて、印象的でした。

西野が抱いているのって、みんなが思う“ベタなコンプレックス”なんですよね。すごいヤツに対して「あいつには勝てない」と思う経験って、だれの過去にもあると思います。見た目もそうですけど、勉強をあんまりしてなくてもできるやつとかいたじゃないですか。かっこよくてスポーツもできて、勉強もできてみたいな。パワプロの主人公って普通の人が抱える悩みを持ってる“普通のヤツ”っていうイメージがあったんで、そこは意識しました。

――ご自身の体験も主人公に重ねた部分があるのでしょうか？

僕がお笑いをやり始めた年がちょうど新卒の年で、大学のときは就職活動もしてたんで、就職したらあんな感じになってただろうなっていうのはありますね。コンプレックスを抱えたまま、流されて別に働きたくないところに就職して、何の希望もなく初日を迎えるみたいな姿はめっちゃ想像ついてたんで。“もう一人の僕”みたいな感じで書きやすかったですね。

――一方でライバル的存在である猪狩君の「お前はわかろうとしたか？俺の気持ちを」というセリフも印象的でした。

ここは途中で人間同士の感情を入れてほしいという注文をいただいて入れた部分なんですけど。僕は家柄とかも別にいいわけじゃないんで想像にはなりますけど、プレッシャーを背負うってしんどいだろうなっていうのもわかる気はして。一見嫌なヤツの悩んでいる部分も描けたのはよかったなっていう感じはします。

野球を続ける理由は「年を取っても上手くなれる」充実感

――辻さん自身も野球経験者ですが、今回のドラマでは野球経験者の俳優さんがキャスティングされていますね。

野球経験がある最高のキャストさんが入っていただけて、そこは一番安心でしたし、嬉しかったですね。

ーー辻さんは、今も草野球を続けられているそうですね。

やっぱり芸人やから、常に動ける状態にしておきたいっていうのはありますけど、好きで得意だったものが得意じゃなくなるのって、できるだけ防いだ方がいいと思うんです。結構年下のやつで野球経験者でも、久しぶりにプレーするとめっちゃ下手になってるんですよ。普通にキャッチボールもできないとか、それを見てたら悲しいしもったいない。「なんでせっかくの技術を手放したんや」と。だから、絶対できる限りキープした方がええやんっていうのはありますね。

ーー大人になってもキープし続けるのって、すごく難しい気がします。

2019年ぐらいからバッテリィズ※と草野球を3年間ぐらいやってたんですけど、3年間ですごい上手くなったんですよね。もちろん現役のときよりパワーは落ちてますけど、「こうしたらもっと打てる」とか、「これだったら効率よくこっちに投げられる」とかがわかって、頭が良くなってキープどころか技術力が上がったんです。

例えば、ビリヤードとかボーリングとかも大人になってから始めることが多いけど、上手くなるじゃないですか。多分それと一緒で、年を取っても普通に上手くなれるんですよ。大人になってやり続けるって、下手になるの防ぐだけやと思いがちですけど、ただ筋力が少しずつ減っていくだけで、全然うまくヒットも打てるし、エラーもしなくなるんです。それがちょっと楽しいんですよね。

※バッテリィズ…吉本興業所属の芸人コンビ。M-1グランプリ2024決勝進出。

ーー野球を通じて仲間ができるという楽しさもありそうですね。

バッテリィズとも野球を通じて知り合いましたからね。今度、エバース※の佐々木とも一緒に草野球をやるんです。今まであんまり飯とか行ったことないんですけど、仲良くなれるだろうなって思ってます。野球があるだけで、何をしゃべっていいかわからん状態が100％ないんで。「バッセン行ってる？」とか言えますし（笑）。

※エバース…吉本興業所属の芸人コンビ。2025年 第10回上方漫才協会大賞 文芸部門賞受賞。

お笑いも脚本も全然違う作業 出し惜しみなくどっちもできる

――脚本を書き上げて放送を終えた今、振り返っていかがですか？

今回はスペシャルドラマで1本でしたけど、やっぱり連ドラってすごいなって思いましたね。僕の中では結構なボリュームやと思って書き終わったものが、「まだ尺が足りない」ってなってたんで。

――普段はネタを台本にされないと聞きました。

メモは書くんですよ。5個ぐらいメモがあれば、4分ぐらいのネタにはなるんです。相方にはメモを渡すだけじゃなくて口でも説明します。台本を書かないのは、一言一句をセリフとして覚えられるのが嫌なんですよね。棒読みになっても嫌やし、なんか作業になっちゃいそうで。でも、今回脚本を書いてみて、コントも書いてみようかなとは思いました。

――脚本を書いた経験をお笑いの方に活かしたいと思われたんですか？

脚本を書いてみて、やっぱりお笑いとは全然違うと思いました。お笑いは、僕らニッポンの社長2人でできることしかできないけど、演技力がある俳優さんが演じるからこそできるシーンもあるなと。

だから活かすというよりも、違うからこそもっとやりたい、どんどんやりたいっていう感じはありますね。それぞれが全然違う作業やから全く喧嘩しないというか、出し惜しみなくどっちもできるなって。両立できるかなって思います。

――では、今後も脚本の仕事はやっていきたい？

やりたいですね。今回、どう言われるか次第ですけど…でもどう言われようが、僕はやってみたいです。最終的には、映画とかも撮ってみたいですね。映画館でお金を払って観てくれる方を満足させる方が自分には向いてると思うし、自信があります。

――最後に、パワプロファンやドラマの視聴者にメッセージをお願いします。

今回のドラマ、パワプロファンもたくさん観てくださるとは思うんですけど、パワプロをやったことがない方には、このドラマをきっかけにやってみてほしいですね。今はSwitch版も出てるんで、やりやすいと思うんですよね、昔よりも。「ほんまにこんな人出てくるのかな」みたいな感じで1回やってみてもらって、それでパワプロにハマりましたっていうのが一番嬉しいですね。

最後に相方であるケツさんについて聞いたところ、「今回のドラマはケツが不在やからめっちゃやりやすかった。あいつを活かさないかんってだいぶしんどいんですよ！普通のことできないっすからね」と言いつつも、楽しそうに笑う辻さんの姿が印象的だった。

総プレイ時間1万時間を超えるパワプロ愛と、普通の人が持つリアルなコンプレックス。その両方を武器に初脚本に挑んだニッポンの社長・辻さんの挑戦は、新たな可能性を示すものとなりそうだ。

