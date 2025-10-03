秋田ノーザンハピネッツは、新シーズンの開幕に合わせ、公式ビールを発売します。



秋田市の秋田あくらビールで醸造したもので、さわやかで柔らかい口当たりのビールだということです。



秋田ノーザンハピネッツ公式ビール「しろぼしエール」は、県産ホップやモモなどの素材にこだわったオリジナルのクラフトビールです。





■「しろぼしエール」に込められた思い

モモの甘い香りは控えめにしていて、柑橘とスパイスの爽快感があり、柔らかな口当たりになっています。炭酸はやや強めで、バスケットの観戦にぴったりのさっぱりとした刺激だということです。また、モモは選別で規格外となった果実を活用していて、地域の農家を支援します。

2022年にハピネッツが秋田あくらビールの事業を引き継いだ時から構想していた「オリジナルビールをつくりたい」という思いが今回実現しました。



「バスケで秋田を元気に」をモットーに掲げるハピネッツ。



名前の「しろぼし」には、ブースターとひとつでも多くの勝利を分かち合いたいという気持ちが込められています。



「エール」は、ビールのスタイルのホワイトエールの「エール（ALE）」と、ハピネッツを勝利へ導く応援、誰かが誰かを応戦する、時には自分自身を応援するという「エール（YELL）」の意味があるということです。



秋田ノーザンハピネッツ公式ビール「しろぼしエール」は、3日から16日まで、県内のイオンやイオンスタイルなどイオン東北各店で先行販売されています。（※一部店舗を除く）



17日からは秋田あくらビール取扱店や飲食店などで一般販売が開始され、18日のハピネッツホーム開幕戦から秋田あくらビール出店ブースで毎試合提供されるということです。



ハピネッツは、「試合の応援だけでなく、皆さまの大事な挑戦の前に“祈願の乾杯”として、このビールが寄り添えることを願っています」とコメントしています。