chelmicoのRachelによるソロプロジェクト ohayoumadayarouが、第2弾シングル「Crawl」を本日10月3日にリリースした。

本楽曲は、透明感あふれるサウンドとRachelの歌声が重なり合い、大きな水の中を漂うように、時間や場所を超えて“会いたい人に会いに行く”というメッセージを込めたもの。chelmicoとしての“ラッパー・Rachel”が持つ力強さとは対照的に、ohayoumadayarouでは柔らかく溶け込むような歌声で聴く者を包み込み、シンプルな構成の中にESME MORIが散りばめた繊細な音が奥行きを与える作品となっている。

また、11月7日には先行配信シングル「惑星」、11月21日にはEP『そこにないもの』をリリース予定。EPは全5曲が収録され、Rachelがソロアーティストとして描く世界観を集約たものとなる。

さらに、12月20日にはLP盤の『そこにないもの』のリリースも決定。LPにはEP収録曲に加え、ボーナストラックとして第1弾シングル「mo osoi」を収録。アナログならではの深みある音像で、ohayoumadayarouの始動からの歩みを総括する作品に仕上がっている。

■chelmico Rachel コメント

森くんとスタジオに入って、森くんがこの曲のリフを作った時に「お水」のイメージが湧いてきたので、そのまま一気に書いた曲です。大きいお水の中で時間や場所を超えて、会いたい人に会いに行く歌です。自分が好きな「童謡っぽさ」が良い感じに出せたと思います。

■ESME MORI コメント

海の底で、何だかよく見えないけどキラキラしたものを音にしたくて、それをどんどんトラックに散りばめていきました。凄い細かい音が鳴っているように聴こえるかもしれませんが、実はトラックの数は少なくてシンプルです。是非この曲の中を自由に泳いでみてください、心地よいはずです！

（文=リアルサウンド編集部）