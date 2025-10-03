¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û10·î4Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹»ö¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·èÃÇ¤¬Áá¤¯¡¢²æ¤Ê¤¬¤é´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°Ì¹ÔÆ°¤Ë¥¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÝÂê¤â¡¢¤Á¤ã¤Ã¤Á¤ã¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¿Í¤Î»ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ö¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÇÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤½¤¦¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë»ö¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡£ÆÃ¤Ë·Ý½ÑÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¼Çµï¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹²¤Æ¤¿¤êŽ¤²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈŽ¤¸å¤Ç²ù¤ä¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹Ž¡