ロケ地はすべて長野県内です！



３日、公開の映画「火喰鳥を、喰う」の特別上映会が２日、松本市などで行われ、主演の水上恒司さんが長野への思いを語りました。



舞台挨拶に登場したのは主演の水上恒司さんと本木克英監督です。



松本市の松本シネマライツには映画ファンなどおよそ「300人」が駆け付けました



水上恒司さん

「公開前日にこんなにたくさんの方々が見てくださり本当にうれしい限りです」





映画は長野県出身の原浩さんが書いた小説「火喰鳥を、喰う」を実写化したもの。原作は横溝正史ミステリー＆ホラー大賞の大賞も受賞しています。松本を舞台に幸せな夫婦の周辺で起こる不可解な出来事…。撮影時期は去年の夏。松本歯科大学や中山霊園、カフェなど松本と安曇野、塩尻で撮影されました。本木克英監督「スタッフから言うととても松本で過ごした1か月は 快適だったんですよ」水上さんは、野沢菜のおにぎりを食べながら撮影したエピソードや長野への思いなどを語りました。水上恒司さん「ぼくは生命力溢れる土地が好きなので緑があってやっぱり東京でずっと住むイメージがないからこそいつかは長野に副市長！移住したいと思っておりますので」映画「火喰鳥を、喰う」は３日から全国公開され、県内では6つの映画館で上映されています。