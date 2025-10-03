富士通は３日、米半導体大手エヌビディアとＡＩ（人工知能）分野で提携すると発表した。

ＡＩ向け半導体や自律的に業務をこなせる「ＡＩエージェント」を共同開発する。製造業や医療など幅広い分野へのＡＩの普及を見据え、連携して技術開発を加速させる。

半導体の開発は、富士通が持つＣＰＵ（中央演算処理装置）と、エヌビディアが持つＧＰＵ（画像処理半導体）を結合し、演算能力を高める。富士通の技術は、理化学研究所と共同開発した旗艦スーパーコンピューター「富岳」にも採り入れられ、エヌビディアも富岳の後継機の開発への参画が決まっている。

エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は３日、都内で開いた記者説明会に出席し、「富士通は歴史のあるＩＴ企業で、幅広い産業分野で深い専門知識を持っている。ロボット技術とＡＩは社会課題に貢献し、新たな経済成長の機会を創出していく」と意義を強調した。

ＡＩエージェントでは、産業用ロボットを手がける安川電機と組み、ＡＩ搭載のロボットが現実世界の状況を把握・学習し、自律的に動作する技術「フィジカルＡＩ」の開発を進める。