「楽天７−６西武」（３日、楽天モバイルパーク）

楽天はサヨナラ勝ちで２連勝。４位を確定させた。

先発の大内は初回に犠飛、二回は１死満塁から西川に適時打を許したが、いずれも最少失点でしのいだ。三回以降は味方の好守にも助けられながら無失点。地元、宮城県出身の右腕が大声援を受けながら、本拠地デビュー戦で５回４安打２失点だった。

また２番手には、今季初登板となった小孫が六回を三者連続三振に斬って取るなど、１回２／３を２安打無失点と結果を出した。それでも八回に登板した中込が１／３回を４失点の乱調となった。

しかし、打線が七回、１死二、三塁と好機を作ると、暴投の間に１点を返した。４点を失った直後の八回には村林、黒川、ボイトの３連打で無死満塁の好機を作り、代打伊藤の併殺の間に１点、さらに２死満塁から吉野の２点適時打で２点差までせまった。そして九回には西武の守護神・平良を攻め、無死満塁からボイトがレフトへの２点適時打で同点。さらに１死二、三塁で宗山が劇打を放った。

日本ハム・清宮幸にシーズン安打数が１本差まで迫られていた村林は、５打数２安打で１４４安打に。その差を３本とした。