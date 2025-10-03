趣里、広がる“憶測”を否定「私はどなたのファンクラブにも…」
女優の趣里が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、広がっているという“憶測”について言及した。
趣里
趣里は2日の投稿で「ある程度は仕方ないと思いつつ...最近憶測が広がりすぎているな、と。。」と吐露し、「私は日々奮闘しています！いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です」とつづっていた。
そして、きょうのストーリーズでは「皆様 温かいメッセージ、心からありがとうございます」と感謝し、「私は元気に賑やかに、毎日を過ごしています」と近況を報告。
続けて、「一つだけ 私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく、俳優を辞めてもいいと思ったことも一度もありません」と一部週刊誌の報道を否定し、「これからもいい作品を届けられるよう精進したいと思っています。頑張ります!!」と記した。
