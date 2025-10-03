¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¥È¥ó¥Ç¥â·¸¤ò¶¯À©¤·Â³¤±¤¿¥Þ¥Þ¤ÎØò²ù¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.43¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÇòÅÄ¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹ÄÌ±à¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦°¤µ×ß·¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¹õÌÚ¤µ¤ó¤òÏ¢Íí·¸¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö±àÈó¸ø¼°¤Î·¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨¹ï²ò»¶¤òÀë¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È»×¤¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
½Õ¡¢¥Ð¥¹ÄäÍøÍÑ¼Ô¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÈÇòÅÄ¤µ¤ó2¿Í¤À¤±¤Ë¡£Ì¼Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¤¹¤ë¤ÈÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬·¸¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇö¡¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Ä¡£
ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°¤µ×ß·¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£Ç¯¤â¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡Ö¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤·¤â»þ¤¬Ìá¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)